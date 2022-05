Va a fare la spesa, spende 40 euro e ne vince 25.000, ma credeva fosse una multa (Di giovedì 5 maggio 2022) Con 40 euro di spesa, se baciati dalla fortuna, si può arrivare a vincere 25.000. Ed è accaduto ad una donna che, nei dintorni di Perugia, si è aggiudicata uno dei premi assicurati dalla Lotteria degli scontrini. Un concorso che premia anche gli esercenti e che, nel caso specifico, porterà anche una vincita di 5000 euro anche al centro commerciale in cui è stata fatta la spesa. Con la notifica credeva fosse una multa A darne notizia è il quotidiano locale La Nazione. Nella sua edizione on line riporta la testimonianza della vincitrice. Quando gli è stata notificata la notizia della vincita, ha temuto potesse trattarsi di una multa. Come funziona la lotteria degli scontrini Per partecipare alla lotteria degli scontrini è necessario ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 maggio 2022) Con 40di, se baciati dalla fortuna, si può arrivare are 25.000. Ed è accaduto ad una donna che, nei dintorni di Perugia, si è aggiudicata uno dei premi assicurati dalla Lotteria degli scontrini. Un concorso che premia anche gli esercenti e che, nel caso specifico, porterà anche una vincita di 5000anche al centro commerciale in cui è stata fatta la. Con la notificaunaA darne notizia è il quotidiano locale La Nazione. Nella sua edizione on line riporta la testimonianza della vincitrice. Quando gli è stata notificata la notizia della vincita, ha temuto potesse trattarsi di una. Come funziona la lotteria degli scontrini Per partecipare alla lotteria degli scontrini è necessario ...

