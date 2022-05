Ue, Charles Michel: 'Sull'embargo al greggio russo troveremo una posizione unita' (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , rispondendo a una domanda Sulla minaccia dell'Ungheria di porre il veto contro il sesto pacchetto di sanzioni che prevede l'embargo al petrolio ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente del Consiglio europeo,, rispondendo a una domandaa minaccia dell'Ungheria di porre il veto contro il sesto pacchetto di sanzioni che prevede l'al petrolio ...

Advertising

GiovaQuez : Charles Michel: 'L'Unione europea quest'anno ha in programma di aumentare significativamente il sostegno militare a… - globalistIT : - transnazionale : Charles Michel in Moldova, dall'Unione europea nuovi aiuti militari #spaziotransnazionale informa - StigmabaseF : Charles Michel in Moldova, dall'Unione europea nuovi aiuti militari - YouTube: Il presidente del Consiglio europeo… - TheQ_continuum : RT @GiovaQuez: Charles Michel: 'L'Unione europea quest'anno ha in programma di aumentare significativamente il sostegno militare alla Molda… -