Ucraina | Conte | ' Draghi venga in Parlamento | tema vero è indirizzo politico'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Proprio il caso di oggi sulle parole del ministro Lorenzo Guerini "rende necessario e urgente quello che diciamo da giorni e cioè che il ministro della Difesa e il premier Draghi vengano in Parlamento: noi abbiamo bisogno di avere un indirizzo politico. Si parla molto di armi, noi siamo contrario a invio di armi sempre più letali però attenzione il tema vero è l'indirizzo politico. Quali sono le posizioni dell'Italia e che fa valere con gli alleati?". Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4.

