Satin, ex ag. Koulibaly: “Kalidou può andare via in estate” (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo l’ex agente del giocatore il suo futuro potrebbe presto portarlo lontano da Napoli Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo l’ex agente del giocatore il suo futuro potrebbe presto portarlo lontano da Napoli Bruno, ex agente di, ha parlato a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilnapolionline : Satin, ag. Koulibaly: 'Tapsobà è un sogno per il Napoli' - - ilnapolionline : Satin: 'Koulibaly al Barca? Già lo volevano nel 2016, ma ADL ha rifiutato' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Koulibaly, il suo ex agente Satin: “Magari andrà via, ma non so se al B… - SportdelSud : ??? Bruno Satin, ex agente di Kalidou #Koulibaly, ha rivelato alcuni retroscena di mercato sul difensore senegalese. - MundoNapoli : Bruno Satin: “Non mi sembra che il Barcellona sia la squadra più ricca per dare uno stipendio importante a Koulibal… -