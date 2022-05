Roma, furti nella metro: aspettano la confusione alla fermata e scippano i passeggeri (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma. Le metro sono il luogo ideale per un furto vecchia scuola: rapido passaggio di mano sui pantaloni, toccatina e poi fuga verso il frastuono della folla. La calca generata dai passeggeri, soprattutto nelle ore di punta, rende il furto relativamente semplice, poiché è oggettivamente impossibile non avere contatti con nessuno degli altri astanti. Il furto di ieri alla fermata Colosseo Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 4 maggio, gli agenti del commissariato Celio, intorno alle 17,30, nei pressi della metro Colosseo hanno notato 5 donne di etnia rom che passavano compulsivamente da una banchina all’altra. Attendevano la confusione generata dalle fermate della metro per poter mettere in atto i loro furti. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022). Lesono il luogo ideale per un furto vecchia scuola: rapido passaggio di mano sui pantaloni, toccatina e poi fuga verso il frastuono della folla. La calca generata dai, soprattutto nelle ore di punta, rende il furto relativamente semplice, poiché è oggettivamente impossibile non avere contatti con nessuno degli altri astanti. Il furto di ieriColosseo Propriogiornata di ieri, mercoledì 4 maggio, gli agenti del commissariato Celio, intorno alle 17,30, nei pressi dellaColosseo hanno notato 5 donne di etnia rom che passavano compulsivamente da una banchina all’altra. Attendevano lagenerata dalle fermate dellaper poter mettere in atto i loro. Leggi ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, furti nella metro: aspettano la confusione alla fermata e scippano i passeggeri - AlfioGiulio : RT @LorisCavallett1: VIII Congresso Adiconsum Nazionale a Roma. Ho portato il saluto come portavoce di Plurale e di presidente Anteas. Nei… - quotidianolazio : Roma, Ostia: 87enne derubato e minacciato in casa. Sotto accusa una 37enne - - Anel14Anello : RT @LorisCavallett1: VIII Congresso Adiconsum Nazionale a Roma. Ho portato il saluto come portavoce di Plurale e di presidente Anteas. Nei… - GabrieleMarroni : RT @ilgiornale: Di solito le scorribande dei ladri avvengono quando i proprietari o gli inquilini non sono nei loro appartamenti https://t.… -