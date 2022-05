Rissa con Sgarbi | Mughini | “Non è successo niente | cercate di capirlo” Il critico | “Lui usa le mani | io seguo il futurismo | mi fermo all’insulto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Non ho intenzione di dire una sola parola. Non ènulla di rilevante.di capire che non èdidi”. Lo ripete più volte ai microfoni di“Torre di controllo”, su Radio Globo, Giampiero, protagonista della chiacchieratacon Vittoriosul palco del “Maurizio Costanzo Show”, andato in onda ieri in seconda serata su Canale 5. Lo scrittore, interpellato telefonicamente da uno dei conduttori della trasmissione, Alberto Gottardo, interrompe la comunicazione, ma al secondo tentativo risponde e ribadisce: “Ci sono mille cose più interessanti di cui parlare. È stato un atto di violenza? Lei non sa proprio di cosa sta parlando“. Diversa è la tesi di Vittorio, ...