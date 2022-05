"Qui decido io, non c'è altro da dire". La furia di Formigli: chi brutalizza a tempo record | Video (Di giovedì 5 maggio 2022) "Di tutte le polemiche grottesche credo che altro non ci sia da dire". Picchia durissimo Corrado Formigli nel suo editoriale con cui apre la puntata di PiazzaPulita di giovedì 5 maggio. Nel mirino del conduttore del programma La7, chi ha puntato il dito contro di lui, e contro altri, per il fatto di dar voce a ospiti "filo-russi" al tempo della guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Accuse che Formigli scaccia con rabbia. "Chi invitare o non invitare a La7 lo decidiamo noi giornalisti, noi conduttori, noi autori. Lo facciamo con equilibrio e attenzione. Di tutte le polemiche grottesche credo che altro non ci sia da dire", spiega il conduttore. Chiaro il riferimento a chi, come Nathalie Tocci, ha recentemente rifiutato ospitate perché in studio c'erano voci che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) "Di tutte le polemiche grottesche credo chenon ci sia da". Picchia durissimo Corradonel suo editoriale con cui apre la puntata di PiazzaPulita di giovedì 5 maggio. Nel mirino del conduttore del programma La7, chi ha puntato il dito contro di lui, e contro altri, per il fatto di dar voce a ospiti "filo-russi" aldella guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Accuse chescaccia con rabbia. "Chi invitare o non invitare a La7 lo decidiamo noi giornalisti, noi conduttori, noi autori. Lo facciamo con equilibrio e attenzione. Di tutte le polemiche grottesche credo chenon ci sia da", spiega il conduttore. Chiaro il riferimento a chi, come Nathalie Tocci, ha recentemente rifiutato ospitate perché in studio c'erano voci che ...

