Playoff Basket Serie A2 2022: calendario, programma, orari e tv quarti di finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tabellone con gli accoppiamenti dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket. La regular season si è conclusa con la disputa della fase a orologio, per cui è arrivato il momento di pensare alla post season. Le sedici squadre coinvolte, tra girone Rosso e Verde, sono state divise in due tabelloni, definiti Tabellone Oro e Tabellone Argento. Si comincia quindi dai quarti di finale, che si disputeranno in Serie al meglio delle cinque gare. Le gare saranno visibili in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. Di seguito, intanto, gli accoppiamenti dei due tabelloni. TABELLONE ORO Apu Old Wild West Udine (1 Verde) – Allianz Pazienza San Severo (8 Rosso) Umana Chiusi (4 Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (5 Verde) Giorgio Tesi Group Pistoia (3 ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tabellone con gli accoppiamenti deidellaA2 2021/di. La regular season si è conclusa con la disputa della fase a orologio, per cui è arrivato il momento di pensare alla post season. Le sedici squadre coinvolte, tra girone Rosso e Verde, sono state divise in due tabelloni, definiti Tabellone Oro e Tabellone Argento. Si comincia quindi daidi, che si disputeranno inal meglio delle cinque gare. Le gare saranno visibili in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. Di seguito, intanto, gli accoppiamenti dei due tabelloni. TABELLONE ORO Apu Old Wild West Udine (1 Verde) – Allianz Pazienza San Severo (8 Rosso) Umana Chiusi (4 Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (5 Verde) Giorgio Tesi Group Pistoia (3 ...

Advertising

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? La Virtus Bologna vince 83-73 a Valencia e vola in finale di Eurocup ???????? ?? Il report del match… - labrosport : ?? La prima stagione in Serie B finisce comunque con una bella salvezza. - larenait : La videointervista a coach Ramagli @scaligerabasket - ParliamoDiNews : Playoff Nba; Miami e Phoenix vincono e vanno sul 2-0 - Basket - ANSA #playoff #miami #phoenix #vincono #vanno… - siciliabasket : Si decideranno in Gara3 le sorti di Green Basket Palermo e Gold&Gold Messina in queste accese ed entusiasmanti fina… -