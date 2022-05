Morti sul lavoro, boom di casi nel Lazio (Di giovedì 5 maggio 2022) : e la regione convoca una task force. Tre operai Morti in otto giorni: l’ultima vittima un 29enne folgorato durante lavori di potatura. A fine aprile, stessa sorte a un 61enne, poi due uomini, 39 e 29 anni. Morti sul lavoro, Campiodoglio e Regione, via a task force Drammi diversi, ma un unico comun denominatore: la sicurezza sul lavoro. L’allarme negli ambienti di lavoro, non è mai stato così alto. E dopo le tragedie, il Campidoglio e la Regione hanno deciso per un vertice in prefettura coordinato dal Prefetto Piantedosi per studiare le direttive da applicare nei cantieri e nei contratti. L’assessore al lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Di Berardino ha convocato inoltre una task force “con tutti gli enti competenti in attività di controllo e vigilanza in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) : e la regione convoca una task force. Tre operaiin otto giorni: l’ultima vittima un 29enne folgorato durante lavori di potatura. A fine aprile, stessa sorte a un 61enne, poi due uomini, 39 e 29 anni.sul, Campiodoglio e Regione, via a task force Drammi diversi, ma un unico comun denominatore: la sicurezza sul. L’allarme negli ambienti di, non è mai stato così alto. E dopo le tragedie, il Campidoglio e la Regione hanno deciso per un vertice in prefettura coordinato dal Prefetto Piantedosi per studiare le direttive da applicare nei cantieri e nei contratti. L’assessore ale nuovi diritti della Regione, Di Berardino ha convocato inoltre una task force “con tutti gli enti competenti in attività di controllo e vigilanza in ...

