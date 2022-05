Milan, chi è RedBird? Il colosso americano prova a inserirsi nella trattativa con Investcorp (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Milan sembra a un passo dalla cessione al fondo arabo Investcorp, con il quale è finito il periodo di esclusività ma con uno stato molto avanzato della trattativa e il closing ormai alle porte. Improvvisamente, però, arriva l’offerta da parte di RedBird Capital Partners, secondo quanto riportato in anteprima da Sky News UK. Elliott a questo punto dovrà decidere se andare fino in fondo con il gruppo mediorientale o se prima sedersi al tavolo delle trattative anche con gli americani. Ma cosa è RedBird? Si tratta di un colosso fondato nel 2014 da Gerry Cardinale, ex socio di Goldman Sachs, che si occupa attualmente di sport e servizi finanziari a esso legato, gestendo 4.5 miliardi di dollari di capitale. Possiede l’85% delle quote del Tolosa, squadra francese di recente promossa in ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilsembra a un passo dalla cessione al fondo arabo, con il quale è finito il periodo di esclusività ma con uno stato molto avanzato dellae il closing ormai alle porte. Improvvisamente, però, arriva l’offerta da parte diCapital Partners, secondo quanto riportato in anteprima da Sky News UK. Elliott a questo punto dovrà decidere se andare fino in fondo con il gruppo mediorientale o se prima sedersi al tavolo delle trattative anche con gli americani. Ma cosa è? Si tratta di unfondato nel 2014 da Gerry Cardinale, ex socio di Goldman Sachs, che si occupa attualmente di sport e servizi finanziari a esso legato, gestendo 4.5 miliardi di dollari di capitale. Possiede l’85% delle quote del Tolosa, squadra francese di recente promossa in ...

