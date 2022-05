Migranti | a Pozzallo sbarcano 294 persone | 127 sono minori soli Il video dei canti di gioia prima dell’attracco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) È sbarcata al’Ocean Viking con a bordo 294, tratti in salvo tra il 24 e il 27 aprile scorsi durante quattro difficili operazioni in acque internazionali al largo della costa libica. L’assegnazione del porto sicuro è arrivata ieri dopo 12 richieste e dieci giorni in mare in condizioni meteorologiche difficili. Fra i sopravvissuti cidonne e bambini, il naufrago più giovane ha solo un anno. Centoventisettehanno affrontato la traversata del Mediterraneo da. “Hanno affrontato prove che nessun ragazzino dovrebbe mai sopportare”, dice Luisa Albera, coordinatrice Sar a bordo dell’Ocean Viking. Martedì un uomo ha lasciato la nave: per lui è stata necessaria un’evacuazione medica e a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto ha raggiunto le coste della Sicilia per ...