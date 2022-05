La Juve deve dire addio al sogno Pogba: il francese vuole solo una squadra (Di giovedì 5 maggio 2022) Pogba Juve, ha scelto! Il Polpo in scadenza di contratto con il Manchester United vuole solo una squadra La Juve dovrebbe dire addio al sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Il francese ha scelto la sua prossima destinazione. Niente rinnovo con il Manchester United e la voglia di andare al Psg per Pogba è forte per provare a diventare un leader in patria. Lo riporta il Mundo Deportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), ha scelto! Il Polpo in scadenza di contratto con il Manchester UnitedunaLadovrebbealdi riportare a Torino Paul. Ilha scelto la sua prossima destinazione. Niente rinnovo con il Manchester United e la voglia di andare al Psg perè forte per provare a diventare un leader in patria. Lo riporta il Mundo Deportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

