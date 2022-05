Jannik Sinner sconfitto 3 volte su 4 nel 2022 quando ha affrontato avversari con ranking migliore (Di giovedì 5 maggio 2022) Per Jannik Sinner il 2022, almeno per il momento, non è l’anno in cui sono arrivate in grande misura le vittorie contro i giocatori più in alto in classifica. Ed è una situazione perlomeno paradossale, perché in termini di continuità, nonostante un ranking ancora vicino, ma non dentro, la top ten, l’altoatesino è tra i migliori di quest’anno. Eppure, con gli uomini sopra di lui, per il momento sono state poche le soddisfazioni. Anzi, una. Quella contro Andrey Rublev, quando il russo, a Montecarlo, è stato travolto da due set di onnipotenza del numero 2 d’Italia dopo aver vinto il primo, un 5-7 6-1 6-3 che ha portato Sinner dritto ai quarti, in quella sfida con il tedesco Alexander Zverev che è poi girata su pochi, pochissimi dettagli ed è indubbiamente tra le partite che a fine anno ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Peril, almeno per il momento, non è l’anno in cui sono arrivate in grande misura le vittorie contro i giocatori più in alto in classifica. Ed è una situazione perlomeno paradossale, perché in termini di continuità, nonostante unancora vicino, ma non dentro, la top ten, l’altoatesino è tra i migliori di quest’anno. Eppure, con gli uomini sopra di lui, per il momento sono state poche le soddisfazioni. Anzi, una. Quella contro Andrey Rublev,il russo, a Montecarlo, è stato travolto da due set di onnipotenza del numero 2 d’Italia dopo aver vinto il primo, un 5-7 6-1 6-3 che ha portatodritto ai quarti, in quella sfida con il tedesco Alexander Zverev che è poi girata su pochi, pochissimi dettagli ed è indubbiamente tra le partite che a fine anno ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER ???? L'azzurro con la vittoria contro De Minaur ai Masters1000 di Madrid raggiunge le 100 vittorie in carrier… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER SALUTA MADRID! ?? L'azzurro battuto in due set da Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-2): il canadese avanz… - SuperTennisTv : 1?0?0? volte Jannik! La vittoria contro De Minaur è stata la n.100 in carriera per il nostro #Sinner ?? #tennis |… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner entra nel club degli italiani con almeno 100 vittorie a livello ATP nell'Era Open. - OA_Sport : Jannik Sinner, il paradosso di una stagione: per rendimento è tra i migliori, ma finora ha incocciato tre volte su… -