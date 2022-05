Infanzia | Mattarella | ' da web e social pericolo per minori | piattaforme intervengano' **

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il web e imedia sono nuove modalità attraverso le quali si manifesta la violenza contro i minorenni, con utilizzo di tecnologie digitali per abusarne sessualmente online. La produzione e la distribuzione crescente di materiale pedopornografico e l'estorsione a sfondo sessuale suscitano allarme anche nel nostro Paese". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. "Negli anni della pandemia -prosegue il Capo dello Stato- il fenomeno dell'adescamento online è tristemente cresciuto: in Italia, nel 2021, sono aumentati di quasi il 50% i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale. Appare, quindi, necessario realizzare iniziative per accrescere il livello di consapevolezza deiriguardo ai ...

