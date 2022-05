Il cinque maggio, un racconto dedicato a Napoleone (Di giovedì 5 maggio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione del famoso anniversario della sua morte abbiamo dedicato il nostro racconto di oggi a Napoleone Bonaparte. Lo abbiamo fatto ispirandoci alla famosa poesia “Il cinque maggio” di Alessandro Manzoni Era il cinque maggio come dieci anni prima ma sta volta era li immobile e indifeso come non l’aveva mai visto. Era il cinque maggio e Salvatore Piccoli fissava attonito il corpo di quell’uomo che era stato suo padre. Si chiamava curiosamente Napoleone perchè suo nonno era stato avvertito da una maga che avrebbe dominato il mondo proprio come fece l’imperatore dei francesi. E forse ci aveva azzeccato perchè si parlava niente meno che del capo di una grossa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione del famoso anniversario della sua morte abbiamoil nostrodi oggi aBonaparte. Lo abbiamo fatto ispirandoci alla famosa poesia “Il” di Alessandro Manzoni Era ilcome dieci anni prima ma sta volta era li immobile e indifeso come non l’aveva mai visto. Era ile Salvatore Piccoli fissava attonito il corpo di quell’uomo che era stato suo padre. Si chiamava curiosamenteperchè suo nonno era stato avvertito da una maga che avrebbe dominato il mondo proprio come fece l’imperatore dei francesi. E forse ci aveva azzeccato perchè si parlava niente meno che del capo di una grossa ...

