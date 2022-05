I bilanci dei comuni nell’anno del Covid: trasferimenti saliti del 110%, spesa sociale del 2% (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Quanto l’impatto della tragedia pandemica sia stato totalizzante, condizionando fortemente la vita delle nostre comunità, lo si deduce anche dalla lettura dei bilanci comunali relativi all’anno 2020 (gli ultimi disponibili), che registrano una radicale inversione del trend osservato negli ultimi 15 anni. In provincia di Bergamo, nel corso del 2020, i trasferimenti di fondi pubblici verso gli enti locali hanno toccato la quota dei 312milioni di euro (il 110% in più rispetto all’anno precedente): un’impennata che solo la violenza del Covid che si è riversato su queste terre può spiegare. In questa particolare situazione, che da sanitaria si è trasformata in emergenza sociale, però, la propensione dei comuni alla spesa sociale ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Quanto l’impatto della tragedia pandemica sia stato totalizzante, condizionando fortemente la vita delle nostretà, lo si deduce anche dalla lettura deicomunali relativi all’anno 2020 (gli ultimi disponibili), che registrano una radicale inversione del trend osservato negli ultimi 15 anni. In provincia di Bergamo, nel corso del 2020, idi fondi pubblici verso gli enti locali hanno toccato la quota dei 312milioni di euro (ilin più rispetto all’anno precedente): un’impennata che solo la violenza delche si è riversato su queste terre può spiegare. In questa particolare situazione, che da sanitaria si è trasformata in emergenza, però, la propensione deialla...

