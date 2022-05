Guerra Ucraina: simulazione attacchi con missili balistici nucleari (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella notte si sono verificate diverse esplosioni su tutto il territorio ucraino, in particolare nelle città di Kiev, Mykolaiv, Odessa e Kherson mentre le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il paese, preannunciando l’esercitazione di quelli che si sono rivelati missili balistici nucleari. Gli Stati Uniti sostengono che Putin abbia già perso la Guerra, non è riuscito a conquistare l’Ucraina come aveva stabilito inizialmente e nemmeno il 9 maggio ci sarà un’ulteriore dichiarazione di Guerra. Il Cremlino infatti si appresta ad annunciare una tregua di tre giorni per permettere l’evacuazione dei civili. Da Mariupol, annunciano sia l’Onu che Zelensky, sono state già evacuate mercoledì decine di persone. Ora l’intento è quello di lasciar andare i numerosi civili ad Azovstal, la ... Leggi su zon (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella notte si sono verificate diverse esplosioni su tutto il territorio ucraino, in particolare nelle città di Kiev, Mykolaiv, Odessa e Kherson mentre le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il paese, preannunciando l’esercitazione di quelli che si sono rivelati. Gli Stati Uniti sostengono che Putin abbia già perso la, non è riuscito a conquistare l’come aveva stabilito inizialmente e nemmeno il 9 maggio ci sarà un’ulteriore dichiarazione di. Il Cremlino infatti si appresta ad annunciare una tregua di tre giorni per permettere l’evacuazione dei civili. Da Mariupol, annunciano sia l’Onu che Zelensky, sono state già evacuate mercoledì decine di persone. Ora l’intento è quello di lasciar andare i numerosi civili ad Azovstal, la ...

Advertising

martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - ale_dibattista : Il mio intervento di ieri a @diMartedi. Ho espresso le mie idee sulla guerra in Ucraina, sulle parole del Papa, sul… - laviniamainardi : RT @_Nico_Piro_: #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti di cui… - YoshiIrai : @JorgeTrimy @TheQ_continuum L'Ucraina è una democrazia divisa tra l'influenza russa e quella europea, ha scelto l'E… -