Graduatorie GPS per le supplenze e ruoli su sostegno: il limite di età per inserirsi è di 67 anni (Di giovedì 5 maggio 2022) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che ne disciplinerà la riapertura per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Nel frattempo analizziamo la BOZZA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) GPSprovinciali e di istituto per le: siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che ne disciplinerà la riapertura per gliscolastici 2022/23 e 2023/24. Nel frattempo analizziamo la BOZZA. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS per le supplenze e ruoli su sostegno: il limite di età per inserirsi è di 67 anni - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, chi non può presentare domanda. Caso docenti sospesi dal servizio - Oggiscuola1 : Graduatorie provinciali per le supplenze: l'ordinanza non s'ha da fare. Il Consiglio di Stato critica difatti il n… - ProDocente : Aggiornamento graduatorie GPS 2022: c’è ancora tempo per incrementare il punteggio. - orizzontescuola : Aggiornamento graduatorie GPS 2022: c’è ancora tempo per incrementare il punteggio. -