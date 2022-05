(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "L'accordo sul catasto dimostra quello che già sapevamo mesi fa, che non ciundisul catasto.l'ha scoperto e dice e racconta che lo ha ottenuto lui". Lo ha detto Enricoa margine dell'Agorà con Nicola Zingaretti. "Ripeto con forza che questo non è il modo di stare dentro una maggioranza. Dentro una maggioranza ci si sta essendo dentro la discussione, attenti ai temi e all'unità -ha spiegato il segretario del Pd-. Tutto è bene quel che finisce bene, il risultato finale è lo stesso che conoscevamo sin dall'inizio, il resto è".

TV7Benevento : **Fisco: Letta, 'Salvini scopre oggi che non ci sarà aumento tasse, fa propaganda'** - - giornaleradiofm : Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - iconanews : Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - Valle2980 : Fisco d'inizio #Draghi #Salvini #Letta -

"La riforma del catasto altro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Beauty Village della Milano Beauty Week. .Il Sole 24 Ore L'attacco di Conte è a Draghi ma arriva fino ae Di Maio. Il Fatto Quotidiano Conte contro Draghi e Pd, "Spingono fuori i 5 Stelle".e Csm, i partiti ora bombardano il ... Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - Ultima Ora Photo credit: agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). ROMA (ITALPRESS) – "Con grande soddisfazione il centrodestra di governo ha raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell'accordo viene eliminato ogni ...