F1: l'Aston Martin vuole Fernando Alonso al posto di Sebastian Vettel per il 2023 (Di giovedì 5 maggio 2022) La line-up ideale per l'Aston Martin, in vista del 2023? Lawrence Stroll non ha dubbi: quella con suo figlio Lance Stroll e con Fernando Alonso al posto di Sebastian Vettel. A svelare questo importante rumor di mercato è stato il media tedesco F1-insider, che fa presente come un quadro di insoddisfatti, da Alonso stesso all'Alpine, che vorrebbe inserire il debuttante Oscar Piastri su uno dei suoi sedili, visto che l'altro, fino al 2024 è saldamente nelle mani di Esteban Ocon, potrebbe far concretizzare la manovra. E Vettel? Il tedesco potrebbe essere rimanere col classico "cerino in mano" non trovando spazio eventualmente né all'Aston Martin nè all'Alpine. Vedremo nelle prossime ...

