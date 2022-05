Elezioni amministrative in Regno Unito: Johnson trema tra Ucraina e Partygate (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi il Regno Unito è chiamato a votare per il rinnovo delle cariche locali. Sono Elezioni che avranno un grande impatto sul governo perché cadono nel bel mezzo dello scandalo del cosiddetto Partygate. Pesano inoltre il costo della vita sempre più difficile da sostenere; le accuse, rivolte a ben 56 parlamentari, di molestie sessuali - fra questi anche tre ministri attualmente in carica - e la guerra della Russia all'Ucraina. Per molti osservatori si tratterà di una cartina al tornasole sull'operato di Boris Johnson e su quanto sia ancora spendibile, in termini di gradimento, alle prossime Elezioni generali. Si vota in ben 140 comuni in Inghilterra, 32 in Scozia e 22 in Galles. Saranno anche scelti i 90 membri dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il parlamento locale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi ilè chiamato a votare per il rinnovo delle cariche locali. Sonoche avranno un grande impatto sul governo perché cadono nel bel mezzo dello scandalo del cosiddetto. Pesano inoltre il costo della vita sempre più difficile da sostenere; le accuse, rivolte a ben 56 parlamentari, di molestie sessuali - fra questi anche tre ministri attualmente in carica - e la guerra della Russia all'. Per molti osservatori si tratterà di una cartina al tornasole sull'operato di Borise su quanto sia ancora spendibile, in termini di gradimento, alle prossimegenerali. Si vota in ben 140 comuni in Inghilterra, 32 in Scozia e 22 in Galles. Saranno anche scelti i 90 membri dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il parlamento locale ...

tempoweb : #Elezioni amministrative in #RegnoUnito: Boris #Johnson trema tra #Ucraina e Partygate #uk #5maggio… - MalchiodiMarina : RT @SforzaFogliani: ELEZIONI AMMINISTRATIVE Non possiamo fermare il vento, ma possiamo cambiare la direzione delle vele (elaborazione testi… - Eva20185 : RT @SforzaFogliani: ELEZIONI AMMINISTRATIVE Non possiamo fermare il vento, ma possiamo cambiare la direzione delle vele (elaborazione testi… - PietroBoselli64 : RT @SforzaFogliani: ELEZIONI AMMINISTRATIVE Non possiamo fermare il vento, ma possiamo cambiare la direzione delle vele (elaborazione testi… - puntomagazine : Elezioni amministrative #Pozzuoli. Le vicende giudiziarie che hanno colpito il Comune interrompono il percorso intr… -