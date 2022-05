Conferenza stampa Andreazzoli: «Salvezza? E’ uno scudetto. Per il futuro a fine stagione» (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: Salvezza – «Emozione forte. La aspettavamo ma ci ha fatto faticare tantissimo. Abbiamo brindato a questo ‘scudetto’ e lo teniamo forte al petto. Dietro c’è stato un grande lavoro da parte di tutti. Sento ancora la lama del coltello di due anni fa, finalmente è stata tirata fuori» PARTITA – «Vogliamo dare lustro a quello che pensiamo di valere. Cercheremo di fare il possibile per dare una miglior classifica alla squadra. Ci eravamo posti un obiettivo di classifica. Metteremo in campo la squadra che ci darà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato inin vista della sfida contro l’Inter Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato inin vista della sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:– «Emozione forte. La aspettavamo ma ci ha fatto faticare tantissimo. Abbiamo brindato a questo ‘’ e lo teniamo forte al petto. Dietro c’è stato un grande lavoro da parte di tutti. Sento ancora la lama del coltello di due anni fa, finalmente è stata tirata fuori» PARTITA – «Vogliamo dare lustro a quello che pensiamo di valere. Cercheremo di fare il possibile per dare una miglior classifica alla squadra. Ci eravamo posti un obiettivo di classifica. Metteremo in campo la squadra che ci darà ...

