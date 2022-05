Che succede in Russia il 9 maggio, la previsione di Capuozzo sulla guerra totale (Di giovedì 5 maggio 2022) “guerra totale? Non credo”. Toni Capuozzo, storico inviato Mediaset, non crede che Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, nell'ormai imminente parata del 9 maggio per la Vittoria di Mosca sul nazifascismo, annuncerà un allargamento del conflitto in Ucraina, già martoriata da due mesi e mezzo di battaglie. sulla sua pagina Facebook, Capuozzo ha scritto un lungo post in cui parte da un mea culpa: “Avendo sbagliato in pieno la previsione sull'invasione del 24 febbraio – mi sembrava impossibile e irrazionale, pur stra-annunciata - ci tengo a essere prudente, adesso, nelle previsioni. Ma non riesco ad accettare che davvero Putin annuncerà, il giorno della parata della Vittoria, una guerra totale”. Secondo il giornalista è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) “? Non credo”. Toni, storico inviato Mediaset, non crede che Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, nell'ormai imminente parata del 9per la Vittoria di Mosca sul nazifascismo, annuncerà un allargamento del conflitto in Ucraina, già martoriata da due mesi e mezzo di battaglie.sua pagina Facebook,ha scritto un lungo post in cui parte da un mea culpa: “Avendo sbagliato in pieno lasull'invasione del 24 febbraio – mi sembrava impossibile e irrazionale, pur stra-annunciata - ci tengo a essere prudente, adesso, nelle previsioni. Ma non riesco ad accettare che davvero Putin annuncerà, il giorno della parata della Vittoria, una”. Secondo il giornalista è ...

