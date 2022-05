Cesara Buonamici cambia idea sul matrimonio e si sposa dopo 24 anni d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 maggio 2022)si, ha annunciato ilcon il suo storico compagnoben 24. La giornalista del TG5Joshua Kalman e insieme superano la paura di rompere l’incantesimo. Ildisi celebrerà in estate, questa estate, manca quindi poco. Rito civile ed è Fiesole, in Toscana, il luogo che li vedrà srsi gli anelli. Il medico israeliano compagno da più di 20della giornalista avrà formulato anel modo più classico e romantico la proposta di? Di recente lei aveva confidato di non avere mai pensato seriamente alle nozze, ne aveva parlato nello studio di ...