Call of Duty League, KiSMET trova l’accordo con i Subliners: ecco chi sostituirà (Di giovedì 5 maggio 2022) I New York Subliners hanno appena comunicato un altro cambiamento alla formazione iniziale della Call of Duty League. Il team ha infatti confermato di aver ingaggiato l’ex giocatore di Paris Legion, KiSMET, che entra quindi a far parte del roster dei newyorkesi in vista della Pro-Am Classic in programma questo fine settimana a Columbus, Ohio. KiSMET, che sostituisce Neptune, è stato il principale obiettivo di New York per tutto il periodo di prova e si è allenato con la squadra per la maggior parte della pausa di metà stagione. All’inizio della stagione i titolari dell’organizzazione di esports erano Clayster, Crimsix, Neptune e HyDra, ma dopo appena due partite il team aveva già messo in panchina Neptune, aggiungendo Royalty alla formazione titolare. Anche questa mossa non ha dato ... Leggi su esports247 (Di giovedì 5 maggio 2022) I New Yorkhanno appena comunicato un altro cambiamento alla formazione iniziale dellaof. Il team ha infatti confermato di aver ingaggiato l’ex giocatore di Paris Legion,, che entra quindi a far parte del roster dei newyorkesi in vista della Pro-Am Classic in programma questo fine settimana a Columbus, Ohio., che sostituisce Neptune, è stato il principale obiettivo di New York per tutto il periodo di prova e si è allenato con la squadra per la maggior parte della pausa di metà stagione. All’inizio della stagione i titolari dell’organizzazione di esports erano Clayster, Crimsix, Neptune e HyDra, ma dopo appena due partite il team aveva già messo in panchina Neptune, aggiungendo Royalty alla formazione titolare. Anche questa mossa non ha dato ...

Advertising

esports247_it : Call of Duty League, KiSMET trova l'accordo con i Subliners: ecco chi sostituirà - FacuSanroque : Cusndo jugaba al call of duty jsjsjsja???? - AlejoNarvaez_ : Jugar Call of duty warzone lo termino matando. - IGNitalia : Activision ha 3.000 dipendenti al lavoro sulla serie di #CallOfDuty, dodici studi su dodici. I dipendenti totali di… - IGNitalia : #GenshinImpact ha incassato 3 miliardi di dollari in diciotto mesi, solo su dispositivi Android e iOS: è più del do… -