Brave and Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2022: Cahide si trasferisce a casa di Korhan? (Di giovedì 5 maggio 2022) Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 7 al 13 maggio 2022 ci svelano che Cahide si reca a casa di Korhan e gli chiede di ospitarla, anche per il bene della bambina che sta ormai per nascere. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà . Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 7 al 13 maggio 2022 Cahide non si sente più al sicuro alla tenuta, soprattutto ora che Tahsin ha deciso di ospitare anche Hulya e il piccolo Zafer. Dopo essersi trasferita, Cahide inizia a pensare che forse non tutto è perduto nel suo rapporto con l’uomo e cerca di riconquistarlo. Purtroppo però i suoi progetti sembrano essere destinati al ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Leitaliane dianddal 7 al 13ci svelano chesi reca adie gli chiede di ospitarla, anche per il bene della bambina che sta ormai per nascere. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà .andtrama puntate dal 7 al 13non si sente più al sicuro alla tenuta, soprattutto ora che Tahsin ha deciso di ospitare anche Hulya e il piccolo Zafer. Dopo essersi trasferita,inizia a pensare che forse non tutto è perduto nel suo rapporto con l’uomo e cerca di riconquistarlo. Purtroppo però i suoi progetti sembrano essere destinati al ...

