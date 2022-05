Balcone: come abbellirlo in poco tempo (Di giovedì 5 maggio 2022) A tutti piacerebbe avere un Balcone curato e pieno di fiori. Oggi vi sveleremo questo trucchetto, che forse non tutti conoscono. E’ molto bello vedere in giro i balconi pieni di fiori e molto curati. E diciamoci la verità, sarebbe il sogno di molti riuscirci. Ci sono tanti fiori molto belli tra i quali possiamo scegliere come ad esempio, le petunie, i tulipani, le primule o i gerani: tutti molto colorati! Balconi fioriti: ecco il trucco! (Pixabay)Anche se non ricchi di colore, però, la scelta potrebbe ricadere anche sulle piante aromatiche, come il rosmarino, basilico, la salvia o la menta. Anche se quest’ultima andrebbe piantata in un vaso a sé, dato che si tratta di una pianta che cresce moltissimo sotto la terra. I fiori, comunque, che vengono più utilizzati sono i gerani e le ortensie, soprattutto per i loro ... Leggi su formatonews (Di giovedì 5 maggio 2022) A tutti piacerebbe avere uncurato e pieno di fiori. Oggi vi sveleremo questo trucchetto, che forse non tutti conoscono. E’ molto bello vedere in giro i balconi pieni di fiori e molto curati. E diciamoci la verità, sarebbe il sogno di molti riuscirci. Ci sono tanti fiori molto belli tra i quali possiamo sceglieread esempio, le petunie, i tulipani, le primule o i gerani: tutti molto colorati! Balconi fioriti: ecco il trucco! (Pixabay)Anche se non ricchi di colore, però, la scelta potrebbe ricadere anche sulle piante aromatiche,il rosmarino, basilico, la salvia o la menta. Anche se quest’ultima andrebbe piantata in un vaso a sé, dato che si tratta di una pianta che cresce moltissimo sotto la terra. I fiori, comunque, che vengono più utilizzati sono i gerani e le ortensie, soprattutto per i loro ...

Advertising

avo_the_cado : Guardate come è cresciuta in così poco tempo che regina la comanda lei nel balcone - _ajaxsimp : @AdagioCalante Ti adoro Questo è fuori come un balcone - Extra__Time__ : RT @jackderoma: Come cazzo fate a non buttare la TV dal balcone , lo sapete solo voi????? - alisa_guida26 : @muffinio17 Ma questa è fuori come un balcone abusivo, io al suo nome risorta le ho scritto che era proprio sprecata la sua resurrezione ?? - _theCword : @timmita13 È fuori come un balcone?? -