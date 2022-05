Atp Madrid 2022 | Musetti si ritira e Zverev ai quarti

(Di giovedì 5 maggio 2022), 5 mag. - (Adnkronos) - Lorenzoesce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.744.165 euro). L'azzurro, numero 63 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, siper un problema muscolare alla coscia sinistra in svantaggio 6-3, 1-0 contro il tedesco Alexander, numero 3 Atp e seconda testa di serie.

Advertising

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : SINNER ???? L'azzurro con la vittoria contro De Minaur ai Masters1000 di Madrid raggiunge le 100 vittorie in carrier… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, MUSETTI FUORI AGLI OTTAVI CON ZVEREV L'italiano si ritira sul punteggio di 3-6, 0-1 #SkyTennis #… - Luxgraph : Musetti saluta l'Atp di Madrid: ritiro contro Zverev che vola ai quarti -

DIRETTA2022: INIZIA MUSETTI ZVEREV È finalmente il turno di Lorenzo Musetti al torneo2022 : dopo la scintillante vittoria contro Sebastian Korda, inattesa soprattutto per come lo ...... il canadese Felix Auger - Aliassime, negli ottavi di finale del Masters di. Il match in ... Al primo turno Sinner ha annullato tre match - point allo statunitense Tommy Paul, n.35E' la ...Madrid, 5 mag. - Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). L'azzurro, numero 63 del mondo e proveniente dalle ...Madrid, 5 mag. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). L’azzurro, numero 63 del mondo e ...