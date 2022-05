Advertising

morry74 : Atlantia, si chiude l’epoca Autostrade: venduta a Cassa depositi per 8,1 miliardi - Il Sole 24 ORE @sole24ore - fisco24_info : Atlantia, si chiude l’epoca Autostrade: venduta a Cassa depositi per 8,1 miliardi: Firmato il closing: la cessione… -

Il Sole 24 ORE

Edizione e Blackstone, con il supporto peraltro anche di Fondazione CrTorino, hanno messo sul piatto 12,7 miliardi per conquistare. In particolare, promuoveranno un'offerta totalitaria sulla ...PIAZZA AFFARI, LA CHIUSURA La Borsa italianain calo dello 0,6% e sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+0,21%),(+0,22%), Banca Mediolanum (+1,16%), Campari (+1,07%), Cnh Industrial (+0,55%), Diasorin (+0,38%), Fineco (+... Atlantia, si chiude l’epoca Autostrade: venduta a Cassa depositi per 8,1 miliardi Formalizzata la cessione di quote da parte di Atlantia al consorzio guidato da Cdp Equity con Blackstone e Macquarie. Elisabetta Olivieri nuovo presidente e Roberto Tomasi confermato ad ...La cordata guidata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti ha rilevato oggi l'88,06% del capitale e dei diritti di voto. Un'operazione da 8,198 miliardi ...