Arisa | il vestito non tiene | scivola via e si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 5 maggio 2022) Cantante decisamente famosa ma anche personaggio televisivo noto; eccoquello che bisogna sapere su, pseudonimo di Rosalba Pippa. Dalle esperienze nel mondo della televisione all’esordio nel doppiaggio fino ad arrivare alla vittoria al Festival di Sanremo; andiamo a conoscere più nel dettaglio, cantante piuttosto nota e donna di straordinaria bellezza e immenso fascino. InstagramNata il venti agosto del 1982 a Genova,è, come già sottolineato, una cantante piuttosto famosa ma è anche decisamente conosciuta per i suoi look a volte stravaganti. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo capisce sin da subito quale dovesse essere il suo futuro e, proprio per riuscire ad imparare ad usare nel migliore dei modi il diaframma, decide di imitare il labiale di una vera e propria leggenda della musica come ...