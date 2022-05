Amber Heard: “Non dimenticherò mai la prima volta che Depp mi ha picchiata” (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attrice, in lacrime, è salita sul banco dei testimoni per la sua prima deposizione nel processo contro Johnny Depp: “Mi prese per il collo e mi disse che poteva uccidermi”, ha detto raccontando uno dei tanti episodi sulle violenze che sostiene di aver subito. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attrice, in lacrime, è salita sul banco dei testimoni per la suadeposizione nel processo contro Johnny: “Mi prese per il collo e mi disse che poteva uccidermi”, ha detto raccontando uno dei tanti episodi sulle violenze che sostiene di aver subito. L'articolo proviene da DireDonna.

