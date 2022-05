Amber Heard: "Johnny Depp fatto di oppiacei è molto diverso da quando assume anfetamine o altre droghe" (Di giovedì 5 maggio 2022) Amber Heard, durante la sua testimonianza di Mercoledì 4 Maggio 2022, ha dichiarato che 'Johnny Depp fatto di oppiacei è molto diverso da quando assume anfetamine'. Amber Heard, durante la sua testimonianza in tribunale di Mercoledì 4 Maggio 2022, ha descritto come Johnny Depp era solito perdere il controllo mentre era sotto l'effetto di droghe e alcol, specificando che se l'attore utilizzava sostanze oppiacee il suo comportamento era molto diverso da quando utilizzava anfetamine o cocaina. Riferendosi al suo abuso di droghe e alcol, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022), durante la sua testimonianza di Mercoledì 4 Maggio 2022, ha dichiarato che 'dida'., durante la sua testimonianza in tribunale di Mercoledì 4 Maggio 2022, ha descritto comeera solito perdere il controllo mentre era sotto l'effetto die alcol, specificando che se l'attore utilizzava sostanze oppiacee il suo comportamento eradautilizzavao cocaina. Riferendosi al suo abuso die alcol, la ...

