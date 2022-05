5 maggio 2002 | l’impossibile diventa possibile VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 5è una data impressa nella memoria dei tifosi soprattutto bianconeri e interisti Se per alcuni, il 5, è una poesia di Manzoni, nel calcio ormai èta una data indimenticabile. Il 5del, all’Olimpico si gioca Lazio Inter, al Friuli Udinese Juventus e al Delle Alpi Torino Roma. In quell’ultima giornata la Juventus conquista il suo ventiseiesimo scudetto in maniera inspiegabile. E’ una domenica pomeriggio di vent’anni fa. L’Inter deve vincere all’Olimpico per conquistare il suo quattordicesimo scudetto. La Juventus deve vincere contro l’Udinese e sperare che l’Inter cada contro la Lazio. La Roma deve vincere contro il Torino e sperare che cadano le due davanti. La classifica infatti recita: Inter 69, Juventus 68, Roma 67. La Juventus passa subito ...