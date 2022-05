Villa d' Este - Le novità dell' edizione 2022

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Concorso d'Eleganza did'si svolgerà dal 20 al 22 maggio e sarà ancora una volta supportato da BMW Group Classic. L'evento riunirà alcunee più belle auto del panorama internazionale di tutte le epoche, con una formula aggiornata e con alcune iniziative dedicate alle importanti ricorrenze che coinvolgono sia la BMW, sia la Ferrari. Anteprima mondiale per M4 CSL, i7 e Rolls-Royce Boat Tail. La Casa tedesca ha inserito la kermesse comasca come uno degli appuntamenti internazionali che celebrano i 50 annia BMW M Gmbh. Per questo motivo, in riva al Lago di Como sarà svelata, in anteprima mondiale, la nuova M4 CSL. Accanto a lei saranno mostrate per la prima volta in pubblico anche la BMW i7 e la seconda Rolls-Royce Boat Tail. Sette categorie per le auto del Concorso. Per l'...