Ucraina, stupri anche su ragazzi e uomini, l'Onu: violenze sessuali per strategia del terrore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non ci sono solo gli stupri di guerra sulle donne ucraine. Tra le presunte vittime di abusi da parte dei soldati russi in Ucraina ci sono anche uomini e ragazzi e ora si stanno raccogliendo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non ci sono solo glidi guerra sulle donne ucraine. Tra le presunte vittime di abusi da parte dei soldati russi inci sonoe ora si stanno raccogliendo...

fanpage : L'Onu lancia un nuovo allarme: in #Ucraina anche uomini e ragazzi sarebbero vittime di stupri, ma si vergognano di… - elio_vito : La Russia invade l’Ucraina???? con centinaia di migliaia di soldati, città rase al suolo, province occupate, migliaia… - MediasetTgcom24 : Guerra in Ucraina, preso soldato russo che rideva degli stupri con la moglie #crisiinucraina… - bizcommunityit : La Russia lancia missili da crociera sull’Ucraina. Mariupol, “persi i contatti con il battaglione Azov” - L'Unione… - FabioGaruccio : Ucraina, stupri di guerra già visti in Cecenia: così li raccontava Anna Politkovskaja -