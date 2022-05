Tu sì que vales, incidente per il concorrente: paralizzato a vita dopo un volo di 20 metri (Di mercoledì 4 maggio 2022) I telespettatori di “Tu sì que vales” ricordano bene Jonathan Goodwin, illusionista e stuntman britannico concorrente della prima puntata della scorsa edizione in cui è riuscito a ottenere ben quattro sì dai giudici della trasmissione e il 100% dei consensi anche dalla giuria popolare. “Sto cercando di fare una delle cose più pericolose che abbia mai fatto su un palco”, aveva detto Jonathan Goodwin prima di esibirsi sul palco di Tu sì que vales, entusiasmando il pubblico in studio, a casa e la giuria della trasmissione di Maria De Filippi. Lo stuntman era stato il protagonista di un’esibizione davvero da brividi, lasciando tutti i presenti in studio completamente a bocca aperta. “Se mi va bene, Rudy mi salverà la vita”, aveva detto. Poche settimane dopo la partecipazione a Tu sì que ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) I telespettatori di “Tu sì que” ricordano bene Jonathan Goodwin, illusionista e stuntman britannicodella prima puntata della scorsa edizione in cui è riuscito a ottenere ben quattro sì dai giudici della trasmissione e il 100% dei consensi anche dalla giuria popolare. “Sto cercando di fare una delle cose più pericolose che abbia mai fatto su un palco”, aveva detto Jonathan Goodwin prima di esibirsi sul palco di Tu sì que, entusiasmando il pubblico in studio, a casa e la giuria della trasmissione di Maria De Filippi. Lo stuntman era stato il protagonista di un’esibizione davvero da brividi, lasciando tutti i presenti in studio completamente a bocca aperta. “Se mi va bene, Rudy mi salverà la”, aveva detto. Poche settimanela partecipazione a Tu sì que ...

