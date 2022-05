Silvio Orlando fa commuovere tutti con la moglie. E poi la risata con la sorpresa finale | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Silvio Orlando, premiato con il David di Donatello come Miglior attore protagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, ha regalato al pubblico in sala e a chi lo seguiva in tv una perla di comicità che non è chiaro quanto sia stata o meno volontaria. Dopo aver esordito dicendo “Non ci credevo, non me l’aspettavo”, l’attore infatti alla cerimonia da Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer ha voluto fare una speciale dedica. Che ha fatto ridere tutta la platea Silvio Orlando e la gag che fa commuovere tutti sulla moglie…non morta VIDEO “Vorrei dedicare questo premio a mia moglie…non è morta, è viva” #David67 pic.twitter.com/4qbzSUGSiy — Il Grande Flagello (@grande flagello) May 3, 2022 “Dedico questo premio a mia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022), premiato con il David di Donatello come Miglior attore protagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, ha regalato al pubblico in sala e a chi lo seguiva in tv una perla di comicità che non è chiaro quanto sia stata o meno volontaria. Dopo aver esordito dicendo “Non ci credevo, non me l’aspettavo”, l’attore infatti alla cerimonia da Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer ha voluto fare una speciale dedica. Che ha fatto ridere tutta la plateae la gag che fasulla…non morta“Vorrei dedicare questo premio a mia…non è morta, è viva” #David67 pic.twitter.com/4qbzSUGSiy — Il Grande Flagello (@grande flagello) May 3, 2022 “Dedico questo premio a mia ...

