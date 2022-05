Scontro sulla commissione Esteri, Petrocelli all’attacco: «Ricorro alla Consulta». Spaccatura nei Cinque stelle (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vito Petrocelli non ci sta, promette ricorsi alla Corte costituzionale e prepara contromosse. Ieri, la capogruppo convocata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati aveva concordato di azzerare la commissione Esteri che Petrocelli – contestato per le posizioni troppo vicine alla Russia e prossimo all’espulsione dal Movimento – presiede. Dopo le dimissioni in massa, è la linea scelta, e dopo un parere della giunta per il Regolamento, la presidente sarebbe pronta ad azzerare la commissione Esteri e a dar vita a una nuova commissione senza Petrocelli. Stamattina sono partite le lettere di dimissioni, si ha già conferma di quelle del Pd, di Forza Italia, e della Lega, oltre ad Adolfo Urso di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vitonon ci sta, promette ricorsiCorte costituzionale e prepara contromosse. Ieri, la capogruppo convocata dpresidente del Senato Elisabetta Casellati aveva concordato di azzerare lache– contestato per le posizioni troppo vicineRussia e prossimo all’espulsione dal Movimento – presiede. Dopo le dimissioni in massa, è la linea scelta, e dopo un parere della giunta per il Regolamento, la presidente sarebbe pronta ad azzerare lae a dar vita a una nuovasenza. Stamattina sono partite le lettere di dimissioni, si ha già conferma di quelle del Pd, di Forza Italia, e della Lega, oltre ad Adolfo Urso di ...

Advertising

stranifattinews : Superbonus 110%, previste detrazioni per 30 miliardi. E’ scontro sulla misura: Draghi la boccia: “Costi triplic... - baritoday : Incidente sulla statale 16 a Bari: scontro tra due auto, traffico rallentato e code in direzione nord… - infoitinterno : Robbiate, violento scontro tra una moto e una bici sulla Sp 54: due feriti gravi - Piergiulio58 : Scontro frontale in A4 tra due mezzi pesanti sul “tratto maledetto”: un morto. Nel pomeriggio di martedì 3 maggio,… - mauro_marley : @salwood70 @DocRiserva Per come vedo io il calcio, Allison fa l'entrata che deve fare, tant'è che con il braccio de… -