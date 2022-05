Roma, emergenza cinghiali, ecco recinzioni e mappatura varchi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Speciali recinzioni e mappatura dei varchi: contro l’emergenza cinghiali, nel Municipio 14 si è concluso il progetto pilota finalizzato all’individuazione degli accessi che gli ungulati usano per accedere alle aree abitate. Un progetto, quello del Campidoglio, che mira a contenere i cinghiali, in questo periodo dell’anno impegnati nella riproduzione, tramite il posizionamento di recinzioni elettrosaldate. Speciali reti keller, installate in profondità per bloccare gli scavi degli animali. Contro l’invasione dei cinghiali, l’amministrazione ha attivato un tavolo tecnico, coordinato dall’assessora Alfonsi, cui partecipano l’ex provincia, la regione Lazio, l’ISPRA, l’Istituto Zooprofilattico, gli Enti parco e i municipi. I cinghiali, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Specialidei: contro l’, nel Municipio 14 si è concluso il progetto pilota finalizzato all’individuazione degli accessi che gli ungulati usano per accedere alle aree abitate. Un progetto, quello del Campidoglio, che mira a contenere i, in questo periodo dell’anno impegnati nella riproduzione, tramite il posizionamento dielettrosaldate. Speciali reti keller, installate in profondità per bloccare gli scavi degli animali. Contro l’invasione dei, l’amministrazione ha attivato un tavolo tecnico, coordinato dall’assessora Alfonsi, cui partecipano l’ex provincia, la regione Lazio, l’ISPRA, l’Istituto Zooprofilattico, gli Enti parco e i municipi. I, ...

poliziadistato : Non capita tutti i giorni di 'viaggiare' in città insieme alla @Lamborghini in livrea Polizia, spesso impegnata nel… - riccardo_fra : Stamattina a Roma è in corso un'altra manifestazione per chiedere al governo di risolvere l'emergenza provocata dal… - Mauro55245449 : RT @LaVeritaWeb: Esplode l’emergenza cinghiali in una città sempre più sporca. L’idea: occupanti senza titolo potranno chiedere la residenz… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Esplode l’emergenza cinghiali in una città sempre più sporca. L’idea: occupanti senza titolo potranno chiedere la residenz… - babeari969 : RT @LaVeritaWeb: Esplode l’emergenza cinghiali in una città sempre più sporca. L’idea: occupanti senza titolo potranno chiedere la residenz… -