Quando sarai più grande capirai – di Virginie Grimaldi

"È difficile immaginare che si possa superare la paura della morte in una clinica per anziani, eppure, dalle persone che la circondano, Julia sta imparando la resilienza: tutte hanno sofferto, tutte si sono rialzate senza perdere il sorriso. Nonni burloni ed energici e colleghe fantasiose dal cuore spezzato le insegnano che la felicità è nel presente, nelle piccole cose che si raccolgono lungo il percorso accidentato dell'esistenza…" La protagonista di questa storia è Julia, una ragazza di trentadue anni che improvvisamente si ritrova ad affrontare la vita da sola. È questo quello che accade a volte Quando ci sono giorni che vorresti non arrivassero mai, come la perdita di un familiare, e chi dovrebbe esserti accanto semplicemente non c'è… Sopraffatta dal dolore e con un leggero smarrimento, Julia decide di prendersi una sorta di anno sabbatico, ...

