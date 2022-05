PS5 un nuovo restock lampo da GameStop in giornata | come acquistarla

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Coloro che volessero assicurarsi una PS5, o per lo meno, tentare di mettere le mani sulla Playstation 5, potrebbero provare la sorte oggi pomeriggio. La nota catena di distribuzione di videogiochi,, ha infatti annunciato undell’ultima stazione di gioco firmata Sony per ladi oggi, mercoledì 4 maggio 2022. PS5da, 4/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio verrà messa in vendita la PS5 Digital, quindi la versione senza il supporto fisico ma solo quello digitale (i giochi ve li dovete scaricare quindi), e con la stessa formula delle ultime settimane. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla catena di videogiochi attraverso le proprie pagine social: “Segui la diretta e afferra PS5 Digital (Versione Bundle) – si legge – cucina e ...

