Playoff Serie C 2021/2022: calendario, programma, date e orari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si avvicina la post season di Serie C 2021/2022. Playoff e playout e il tempo dei verdetti è sempre più vicino per un campionato che nel vivo ci è entrato da un pezzo. I Play-Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C. Di seguito, ecco le date e il calendario. Si parte dal 1 maggio con il Playoff della fase del girone. Gli orari sono ancora da definire. TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TABELLONE SECONDO TURNO REGOLAMENTO PRIMO TURNO FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica Domenica 01 Maggio 2022 2° Turno – Gara unica Mercoledì 04 Maggio ...

