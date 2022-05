Paupisi | a Giugno si inaugura il Parco Gioco Inclusivo intitolato ad “Antonio D’Agostino”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sabato 11alle ore 11.00, in via Luigi Sturzo a, saràto ilad ‘’. Unaccogliente, stimolante per tutti i bambini e le bambine, senza barriere né esclusioni. Progetto realizzato grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e il contributo economico della Pro Loco, dei coniugi Salvatoree Benedetta Coletta e dell’azienda casearia ‘Iaquilat’. Ente, associazione, cittadini e attività commerciale uniti tutti sotto un unico vessillo quello di creare un luogo di divertimento per i bambini. “Obiettivo del– afferma Dario Orsillo, ...

Paupisi, a giugno inuagurazione del Parco Gioco Inclusivo "Antonio D'Agostino" Sabato 11 giugno alle ore 11.00, in via Luigi Sturzo a Paupisi, sarà inaugurato il Parco Gioco Inclusivo intitolato ad 'Antonio D'Agostino'. Un parco accogliente, stimolante per tutti i bambini e le ...