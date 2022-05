Mps-David Rossi | Maurizio presenta libro ‘Una storia sbagliata’ | “Tante anomalie | servono risposte”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo il dovere di rispondere al perché di tutte leche continuamente caratterizzano questae al perché è morto: lo dobbiamo alla famiglia, a noi e al Paese”. Lo ha detto il giornalista Pierangeloallazione del suosbagliata.& Mps, un mistero italiano”, avvenuta nella Sala stampa della Camera dei deputati. Insieme all’autore sono intervenuti i deputati Walter Rizzetto (Fdi) e Luca Migliorino (M5s), membri della Commissione parlamentare d’inchiesta, il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida, Lazzaro Pappagallo, segretario di Stampa Romana, Alberto Spampinato, direttore di “Ossigeno per l’Informazione”, Carlo Bartoli, ...

Advertising

ossigenoinfo : RT @Stamparomana: ?? Presentazione del libro di Pierangelo Maurizio “Una storia sbagliata. David Rossi & Mps, un mistero italiano” ??Confer… - Stamparomana : ?? Presentazione del libro di Pierangelo Maurizio “Una storia sbagliata. David Rossi & Mps, un mistero italiano” ??… - MarioChiari : RT @pierangelomau: H 18 presentazione del libro di Pierangelo Maurizio 'Una storia sbagliata. David Rossi & Mps, un mistero italiano' alla… - ODG_CNOG : RT @ossigenoinfo: ??Oggi #4maggio ?? a Palazzo @Montecitorio ????anche Ossigeno con il presidente @AlbSpampi alla presentazione del libro de… - pierangelomau : H 18 presentazione del libro di Pierangelo Maurizio 'Una storia sbagliata. David Rossi & Mps, un mistero italiano'… -

Rossi &, un mistero italiano' , avvenuta nella Sala stampa della Camera dei deputati. Insieme all'autore sono intervenuti i deputati Walter Rizzetto (Fdi) e Luca Migliorino (M5s) , membri ...Oggi 4 maggio, nella Sala stampa della Camera si presenta il libro di Pierangelo Maurizio: "Una storia sbagliata.Rossi &, un mistero italiano". Insieme all'autore ne parlano: Walter Rizzetto e Luca Migliorino (membri della Commissione parlamentare d'inchiesta), Lazzaro Pappagallo (segretario di Stampa ...David Rossi & Mps, un mistero italiano”. Insieme all’autore ne parlano: Walter Rizzetto e Luca Migliorino (membri della Commissione parlamentare d’inchiesta), Lazzaro Pappagallo (segretario di Stampa ...A David Bussagli, sindaco di Poggibonsi ... è impegnato in campagna elettorale per la conferma a sindaco di Montalcino. Il dossier Fondazione Mps, non ancora chiuso del tutto, più i bilanci e il ...