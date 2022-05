MotoGP | allarme rientrato per Takaaki Nakagami | nessun infortunio serio | sarà a Le Mans

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A seguito di un incidente avvenuto nella sessione di test presso Jerez de la Frontera lunedì 2 maggio, il pilota giapponese del Team LCRera stato sottoposto add un check medico in prima istanza a Jerez, e già in quell’occasione erano state escluse fatture conseguenti alla caduta. Dal momento che, come aveva fatto sapere lo stesso Team LCR,continuava ad avvertire dolore al ginocchio sinistro, per procedere a visite più approfondite il giapponese era stato trasportato in elicottero in un ospedale di Barcellona. Le visite hanno escluso lesioni o fratture: a confermarlo è stato il dirigente del Team LCR Lucio Cecchinello durante una breve intervista rilasciata a Speedweek., comunicato Dorna Sports: “Suzuki non può decidere in modo unilaterale di lasciare il Mondiale” Ecco le sue parole: ...

Advertising

OA Sport

... ma alla fine i numeri hanno parlato più che chiaramente: 123.101 spettatori, il 19% in meno di pubblico rispetto al 2019 , l'ultimo anno in cui laha corso davanti a i tifosi sulla pista ...rientrato in casa Ducati: le condizioni fisiche di Francesco Bagnaia, reduce da una brutta caduta nel Gran Premio del Portogallo lo scorso weekend, non destano preoccupazioni, con l'azzurro ... MotoGP, allarme rientrato per Takaaki Nakagami: nessun infortunio serio, ci sarà a Le Mans A seguito di un incidente avvenuto nella sessione di test presso Jerez de la Frontera, lunedì 2 maggio, il pilota giapponese del Team LCR Takaaki Nakagami era stato sottoposto a un check medico in ...I numeri parlano chiaro e il calo non riguarda solo gli ascolti tv in Italia come era stato ampiamente preannunciato L'effetto Valentino Rossi (inteso come ritiro) continua a farsi sentire in MotoGp.