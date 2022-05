Missile non identificato, cos’è e cosa vuol dire? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Missile non identificato: cos’è e cosa si intende con l’espressione talvolta usata in ambito internazionale da Paesi che hanno registrato la presenza di una minaccia sconosciuta in prossimità dei propri territori? Missile non identificato: il caso della Corea del Nord e del mare del Giappone cosa si intente con “Missile non identificato”? L’espressione è stata recentemente utilizzata per descrivere un Missilelanciato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone. L’episodio rappresenta la quattordicesima dimostrazione di forza a partire da gennaio 2022. Nella penisola coreana, si stanno susseguendo momenti di altissima tensione che precludono l’insediamento del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022)nonsi intende con l’espressione talvolta usata in ambito internazionale da Paesi che hanno registrato la presenza di una minaccia sconosciuta in prossimità dei propri territori?non: il caso della Corea del Nord e del mare del Giapponesi intente con “non”? L’espressione è stata recentemente utilizzata per descrivere unlanciato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone. L’episodio rappresenta la quattordicesima dimostrazione di forza a partire da gennaio 2022. Nella penisola coreana, si stanno susseguendo momenti di altissima tensione che precludono l’insediamento del ...

