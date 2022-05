Mentana rivendica di non voler invitare in trasmissione chi giustifica l’invasione russa in Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, spiega la sua posizione sulle ospitate nei programmi televisivi degli opinionisti che giustificano l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Così come ha fatto in passato a proposito dei no-vax in tv durante la pandemia, il giornalista ribadisce la sua assoluta contrarietà a un contraddittorio, nei suoi programmi. La dichiarazione è stata affidata ai suoi canali social e si inserisce nell’ambito della polemica che, in queste ore, sta investendo il mondo dell’informazione italiana: nei talk-show i ricercatori (abbiamo parlato di Nathalie Tocci, ad esempio) hanno spiegato che non presenzieranno in caso di ospitata contemporanea di propagandisti filo-russi; dall’altra parte, si registra invece il botta e risposta tra Giovanni Floris e la giornalista russa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il direttore del Tg La7, Enrico, spiega la sua posizione sulle ospitate nei programmi televisivi degli opinionisti chenodell’da parte della Russia. Così come ha fatto in passato a proposito dei no-vax in tv durante la pandemia, il giornalista ribadisce la sua assoluta contrarietà a un contraddittorio, nei suoi programmi. La dichiarazione è stata affidata ai suoi canali social e si inserisce nell’ambito della polemica che, in queste ore, sta investendo il mondo dell’informazione italiana: nei talk-show i ricercatori (abbiamo parlato di Nathalie Tocci, ad esempio) hanno spiegato che non presenzieranno in caso di ospitata contemporanea di propagandisti filo-russi; dall’altra parte, si registra invece il botta e risposta tra Giovanni Floris e la giornalista...

