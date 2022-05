Masters1000 Madrid 2022, Lorenzo Musetti regala spettacolo e conquista gli ottavi di finale! Sconfitto Korda in due set (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un Lorenzo Musetti di lusso. L’azzurro ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa della Caja Magica, il toscano ha regalato spettacolo, regolando l’americano Sebastian Korda (n.30 ATP), per 6-4 6-3 in 1 ora e 36 minuti di partita. Una prestazione di alto profilo, specialmente se si va a notare quanto fatto nel secondo set con appena tre errori gratuiti commessi, a fronte di otto vincenti. Sarà dunque il n.3 del ranking, Alexander Zverev, il prossimo avversario del carrarino. PRIMO SET – Partenza sprint del toscano che, soprattutto con il rovescio, si apre molto bene il campo e punisce Korda. Il break in apertura viene confermato a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Undi lusso. L’azzurro hato per la prima volta in carriera l’accesso aglidi finale deldi(Spagna). Sulla terra rossa della Caja Magica, il toscano hato, regolando l’americano Sebastian(n.30 ATP), per 6-4 6-3 in 1 ora e 36 minuti di partita. Una prestazione di alto profilo, specialmente se si va a notare quanto fatto nel secondo set con appena tre errori gratuiti commessi, a fronte di otto vincenti. Sarà dunque il n.3 del ranking, Alexander Zverev, il prossimo avversario del carrarino. PRIMO SET – Partenza sprint del toscano che, soprattutto con il rovescio, si apre molto bene il campo e punisce. Il break in apertura viene confermato a ...

