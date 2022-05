Manuel Bortuzzo | decisione drastica dopo l' intervista di Lulù

Advertising

ElisaDiGiacomo : Lulù Selassié rivela un retroscena su Manuel Bortuzzo: 'Mi ha bloccata su Whatsapp' - Honolul62444404 : @iamGM8 Che grande piaga. Poi lucrare su una tragedia mi fa così schifo. Perché di sicuro nessuno prenderebbe esemp… - mariahshoney_ : Ca passat Manuel Bortuzzo e ca passat Aldo Montano - blogtivvu : Manila Nazzaro difende (ancora) la famiglia di Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Selassiè: “Persone perbene!… - BITCHYFit : Selassié e Bortuzzo, il racconto choc di Lulù: “Lavaggio del cervello a Manuel, ecco cosa faceva suo padre”… -

Manila Nazzaro difende (ancora) la famiglia didopo la rottura con Lulù Mi dispiace moltissimo. Erano la coppia in cui credevo di più. Ma fuori dalla Casa c'è la prova del nove: la ...Leggi anche >, Lulù svela come l'ha lasciata: 'Mi ha bloccato su Whatsapp, ecco cosa faceva il padre' I due non hanno mai confermato pubblicamente la loro relazione, ma sui social ci ...La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta tenendo banco da giorni ormai, e si indaga sulle ragioni della separazione dei due ex gieffini. La giovane coppia non ha resistito alle pressioni ...Manila Nazzaro difende (ancora) la famiglia di Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Mi dispiace moltissimo. Erano la coppia in cui credevo di più. Ma fuori dalla Casa c’è la prova del nove: la ...