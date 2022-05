LIVE Valencia-Virtus Bologna 63-74, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: Belinelli illumina le V nere a 5? dalla fine (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è time out in campo ora. Belinelli perde malamente palla, ma rimedia Hackett con lo sfondamento su Lopez-Arostegui che è anche quarto fallo! 5’04” alla fine. 63-74 LA TRIPLA FRONTALE DI HACKETT! Sbaglia Belinelli da tre, Weems viene stoppato, poi sbaglia, c’è poi il fallo a rimbalzo di Cordinier, il primo di squadra della Virtus nel quarto. 63-71 Realizza l’aggiuntivo Sampson. 63-70 CANESTRO PAZZESCO DI SAMPSON SU PASSAGGIO VOLANTE DI Belinelli! E c’è anche l’aggiuntivo, 6’39” alla fine! 63-68 MARCO Belinelli LA INCHIODA SULLA TESTA DI LABEYRIE! 63-66 Totalmente dimenticato Tobey sul lato debole. 61-66 Trova due liberi di esperienza Belinelli, 2/2 per lui. 61-64 Tripla di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è time out in campo ora.perde malamente palla, ma rimedia Hackett con lo sfondamento su Lopez-Arostegui che è anche quarto fallo! 5’04” alla. 63-74 LA TRIPLA FRONTALE DI HACKETT! Sbagliada tre, Weems viene stoppato, poi sbaglia, c’è poi il fallo a rimbalzo di Cordinier, il primo di squadra dellanel quarto. 63-71 Realizza l’aggiuntivo Sampson. 63-70 CANESTRO PAZZESCO DI SAMPSON SU PASSAGGIO VOLANTE DI! E c’è anche l’aggiuntivo, 6’39” alla! 63-68 MARCOLA INCHIODA SULLA TESTA DI LABEYRIE! 63-66 Totalmente dimenticato Tobey sul lato debole. 61-66 Trova due liberi di esperienza, 2/2 per lui. 61-64 Tripla di ...

